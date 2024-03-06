Microsoft у березні 2025 року припинить підтримувати функцію Windows Subsystem for Android, яка давала можливість завантажувати додатки для Android на Windows 11. Про це написали у документах для розробників.
Функція Windows Subsystem for Android, яка вперше з’явилася разом із виходом Windows 11 у 2021 році, дозволяла запускати додатки для Android через магазин застосунків Amazon Appstore.
Користувачі матимуть можливість продовжити використовувати вже завантажені додатки, але після 5 березня наступного року завантажити нові буде неможливо.
Компанія не уточнює, чому було ухвалено таке рішення, однак можливою причиною може бути те, що ця функціональність була не надто популярною серед користувачів.
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