Vodafone отримав дозвіл Національної комісії з державного регулювання електронних комунікацій на використання ще одного коду. До переліку кодів мережі мобільного зв’язку, доступних абонентам, додається також 075. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Тепер Vodafone розпочинає впровадження нового номерного ресурсу в усі внутрішні системи та послуги. До кінця року в абонентів з’явиться можливість обирати номер, який починається на 075.

«Vodafone вже має в розпорядженні чотири номерні коди: 050, 066, 095, 099. Додатковий ресурс нумерації значно збільшує вибір бажаної комбінації цифр для нових та діючих абонентів компанії», – зауважили в Vodafone.

У компанії пояснили, що її клієнти мають можливість обрати номер серед наявних у точках продажу або за допомогою сторінки «Вибір номеру» на сайті Vodafone. Сервіс дозволяє також і резервувати бажаний номер, який відповідає потрібним критеріям. Серед них:

Підбір за маскою: конструктор, що дозволяє гнучко задати параметри пошуку. Приміром, можна вказати 5ХХХ111 і отримати номери саме з такими цифрами;

Підбір за датою: всі варіанти номерів, які співпадають з датою якоїсь події;

Улюблене число: 3-4 однакові чи не однакові цифри, що стоять поруч в будь-якому місці номеру, наприклад, всі варіанти з 123;

Схожий номер: пул номерів, схожих на запропонований користувачем;

Виключити цифри: номери, які не містять конкретних цифр;

Слово в номері: дозволяє «закодувати» улюблене слово в номер. Для цього потрібно написати його кирилицею або латиницею як на клавіатурі старого кнопкового телефону;

Всі номери: система сама пропонує рендомні варіанти красивих номерів, не треба вказувати ніяких параметрів.

Сервіс підбору номерів також дозволить відновити свій деактивований номер. Якщо такий номер не пропонується на сторінці сервісу, необхідно натиснути кнопку «Відновити номер» та дотримуючись інструкції створити запит на відновлення номеру.

Компанія також підкреслила, що підтримує ініціативу щодо резервування мобільних номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників України.

«Зважаючи на різні обставини та ситуації, в яких можуть знаходитись клієнти компанії: на фронті, на тимчасово окупованій території, в інших регіонах України або за кордоном, та з метою захисту їх інтересів, з урахуванням вимог безпеки та захисту конфіденційності електронних комунікацій, компанія прийняла рішення не використовувати протягом 2 років всі деактивовані номери без додаткових звернень з боку користувачів таких номерів», – додали у компанії.

Для продажу в магазинах та на сайті використовуються лише ті номери, з моменту деактивації яких пройшло 2 роки та більше.

До слова, недавно мобільний оператор «Київстар» отримав дозвіл на використання коду 77 у своїх номерах.