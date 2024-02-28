Мобільний оператор «Київстар» отримав дозвіл на використання коду 77 у своїх номерах. Про це повідомляє Zaxid.net.
Національна комісія з державного регулювання електронних комунікацій видала оператору дозвіл на користування кодом 77 для мережі мобільного зв’язку з абонентською ємністю 10 мільйонів номерів на 5 років.
Таке рішення було ухвалено через те, що номера з наявними у «Київстар» кодами були використані на 79%. Зараз компанія володіє кодами 67, 68, 96, 97 та 98, кожен із яких має таку ж ємність у 10 мільйонів.
- 67 – 6,9 мільйона;
- 68 – 7,7 мільйона;
- 96 – 8,32 мільйона;
- 97 – 8,51 мільйона;
- 98 – 8,04 мільйонів.
Поки невідомо, коли саме номери з новим кодом стануть доступні для купівлі.
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