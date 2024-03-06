Розробник із Nixxes Software оприлюднив системні вимоги до Horizon Forbidden West – колишнього ексклюзиву Sony. Гра має вийти 21 березня.
|Minimum
|Recommended
|High
|Very High
|Preset
|Very Low
|Medium
|High
|Very High
|AVG Performance
|720P @ 30 FPS
|1080P @ 60 FPS
|1440P @ 60fps / 4K @ 30 FPS
|4K @ 60 FPS
|Processor
|Intel Core i3-8100 or AMD Ryzen 3 1300X
|Intel Core i5-8600 or AMD Ryzen 5 3600
|Intel Core i7-9700 or AMD Ryzen 7 3700X
|Intel Core i7-11700 or AMD Ryzen 7 5700X
|Memory
|16GB RAM
|16GB RAM
|16GB RAM
|16GB RAM
|Graphics
|NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB or AMD Radeon RX 5500XT 4GB
|NVIDIA GeForce RTX 3060 or AMD Radeon RX 5700
|NVIDIA GeForce RTX 3070 or AMD Radeon RX 6800
|NVIDIA GeForce RTX 4080 or AMD Radeon RX 7900XT
|Storage
|150GB SSD space
|150GB SSD space
|150GB SSD space
|150GB SSD space
|OS
|Windows 10 64-bit (version 1909 or higher)
|Windows 10 64-bit (version 1909 or higher)
|Windows 10 64-bit (version 1909 or higher)
|Windows 10 64-bit (version 1909 or higher)
Nixxes Software – дочірня студія Sony, яка займалася портуванням гри на персональні комп’ютери – заявляє, що вона додала чимало можливостей налаштувати гру під кожен комп’ютер.
Окрім індивідуальних налаштувань якості текстур, рівня деталізації, тіней, води, рельєфу тощо, гравці матимуть можливість регулювання поля зору та візуальних ефектів, таких як розмиття руху та зернистість.
Також буде можливість вимикати повноекранні ефекти, такі як радіальне розмиття, відблиски чи блум.
Передзамовлення на гру вже відкрите у Steam та Epic Games Store за ціною 1699 гривень.
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