Користувач Х Wario64, відомий своїми повідомленнями про дослідження ринку відеоігор, повідомив, що в японських відеоігрових магазинах Biccamera, Neowing та Rakuten Books з’явилася пропозиція передзамовлення диска з трьома оригінальними частинами S.T.A.L.K.E.R. для PS4.

Можна припустити, що ігри з’являться і на всіх інших консолях, як-то PS5 та Xbox Series. Щодо релізу на Nintendo Switch важко бути впевненим, тож краще почекати офіційних підтверджень.

Збірка матиме назву S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone та вийде 27 червня цього року. Схоже, що анонсу варто чекати сьогодні, 6 березня, на Xbox Partner Preview, який відбудеться о 20:00.

Нагадаємо, що продовження серії S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля вийде для Xbox Series та ПК у Steam, Epic Games Store та GOG 5 вересня. Гра також буде доступна через Xbox Game Pass з першого ж дня.