Microsoft 21 березня представить нові моделі Surface Pro та Surface Laptop. Пристрої конкуруватимуть з iPad Pro та MacBook Pro. Компанія представить ці пристрої як комп’ютери для роботи зі штучним інтелектом, повідомило видання Windows Central.

Вони стануть першими Surface, які постачатимуться з новими процесорами Intel Core Ultra та Qualcomm Snapdragon X Elite з NPU наступного покоління (нейронними процесорами) для покращеної продуктивності штучного інтелекту.

Surface Pro 10 матиме дизайн, подібний до Surface Pro 9, але з оновленим антивідблисковим OLED-екраном, який став яскравішим і підтримує HDR. Пристрій також буде оснащено новою надширококутною фронтальною вебкамерою з ефектами AI Studio Effects та вбудованим зчитувачем NFC.

Surface Laptop 6 отримає більш помітне оновлення дизайну, як-от тонші рамки дисплея із закругленими кутами, новий тактильний тачпад, спеціальну клавішу Copilot та оновлений набір портів, включаючи два USB-C та один USB-A на лівій стороні, а також магнітний зарядний пристрій Surface Connect на правій стороні.

Також видання повідомляє, що нові Surface Pro 10 і Surface Laptop 6 поставлятимуться у дві хвилі, перша з яких почнеться у квітні та матиме лише моделі з Intel, за якими пізніше в червні з’являться варіанти ARM.

Цілком ймовірно, що версії ARM будуть оснащені кастомізованою версією Snapdragon X Elite, подібно до того, як Microsoft зробила зі Snapdragon 8cx Gen3 в Surface Pro 9.

Нові Surface Pro та Surface Laptop стануть одними з перших пристроїв на ринку, які підтримуватимуть нову хвилю функцій штучного інтелекту, що має прийти з оновленням 24H2 Windows 11, що очікується в другій половині цього року.

Видання обіцяє Copilot безпосередньо на пристрої, субтитри та переклади в реальному часі, масштабування відеоігор та згладжування частоти кадрів, покращені ефекти Windows Studio, а також нову функцію під назвою AI Explorer.

Згідно з анонімними джерелами, AI Explorer – це відправна точка, що відокремить комп’ютери зі штучним інтелектом від комп’ютерів без нього. Його описують як просунутий Copilot, що зможе записувати всю користувацьку діяльність та у відповідь на запит зможе віднайти чи відтворити все, що робив користувач.

Наприклад, користувач зможе сформувати запит: «Знайди мені список ресторанів, про які говорила Дженна», і Windows відтворить в якій Дженна радила ресторани.

Навіть нечіткі підказки повинні працювати, наприклад, «Знайдіть мені статтю про динозаврів», і Windows витягне кожне слово, фразу, зображення і пов’язану з ними тему про динозаврів, які користувач раніше відкривав на своєму комп’ютері.

Також стверджується, що AI Explorer зможе розуміти контекст, допомагати запускати проєкти або робочі процеси та навіть пропонувати завдання на основі того, що зараз на екрані. Наприклад, якщо користувач переглядатиме зображення, то AI Explorer автоматично покаже кнопку «Редагувати зображення», яка дозволить ввести свої критерії, наприклад, видалити фон.

Очікується, що ці нові функції ШІ з’являться в оновленні Windows 11 версії 24H2 цієї осені, а це означає, що комп’ютери зі штучним інтелектом, випущені влітку, не отримають цю функцію одразу. Поки незрозуміло, чи буде Microsoft обговорювати ці функції ШІ 21 березня, чи компанія планує ще почекати.