Європейська програма оцінки нових автомобілів (NCAP) вимагатиме від виробників додавати менше екранів для базових функцій у своїх авто, якщо вони захочуть отримати вищу оцінку безпеки. Про це пише The Verge.

«Надмірне використання сенсорних екранів є загальногалузевою проблемою, оскільки майже кожен виробник транспортних засобів переносить ключові елементи керування на центральні сенсорні екрани, змушуючи водіїв відводити погляд від дороги та підвищуючи ризик аварій», — сказав Метью Ейвері, директор зі стратегічних питань розробки в Euro NCAP.

Нові правила наберуть чинності в січні 2026 року. В межах цих змін виробники машин, які хочуть отримати 5 зірковий рейтинг безпеки для своїх транспортних засобів, повинні будуть використовувати менше сенсорних екранів для базових функцій, наприклад, ввімкнення сигналів повороту чи двірників.

Попри те, що оцінювання від NCAP не є обов’язковим, вони мають чимало підтримки від уряду Європи, а провідні компанії на кшталт BMW, Volkswagen та Tesla використовують їх у продажах. Заниження цього рейтингу може погано вплинути на репутацію, тож нові зміни в оцінюванні також братимуть до уваги.