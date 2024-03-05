Колишній військовослужбовець ВПС Національної гвардії штату Массачусетс визнав свою провину у справі про витік секретних документів Пентагону на Discord. Про це повідомляє Engadget.

Йдеться про 22-річного Джека Тейшейру – його звинуватили в тому, що наприкінці 2022 року він поділився секретними документами на сервері Discord. Файли містили великі обсяги засекреченої інформації про війну в Україні, зокрема деталі про надання військової допомоги.

У квітні минулого року Джека Тейшейру, якому на той момент було 21 рік, заарештували в домі його матері в штаті Массачусетс.

Спершу колишній військовослужбовець не визнавав свою провину, але в понеділок він відкликав відповідну заяву та погодився на угоду зі слідством. Тепер він має відбути до 16 років ув’язнення. Якби він пішов до суду та програв, йому загрожувало б до 60 років ув’язнення.

Джек Тейшейра визнав себе винним за усіма шістьма пунктами звинувачення в «навмисному зберіганні і передачі інформації, що має значення для національної оборони» відповідно до американського Закону про шпигунство (Espionage Act). Судовий вирок у справі мають оголосити у вересні цього року.