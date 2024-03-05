За даними сервісу Downdetector, велика кількість інтернет-сайтів та сервісів зараз мають проблеми з роботою. Користувачі Facebook, Instagram та Threads не можуть увійти на сайти та застосунки Meta, є проблеми з роботою YouTube, Discord, Gmail, AWS та навіть Pockemon Go.

«Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Ми зараз працюємо над виправленням цієї проблеми», – заявив представник Meta Енді Стоун у своєму пості в соціальній мережі X, не коментуючи причину проблеми.

Збій в роботі інших сайтів та сервісів також залишається невідомим. Інформаційна агенція Associated Press сьогодні повідомила, що під Червоним морем було перебито три кабелі, які забезпечують глобальний інтернет і телекомунікації.

Мова йде про лінію Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway та один із кабелів Seacom-TGN-Gulf. Їхнє пошкодження вплинуло на 25% трафіку через Червоне море. У компанії HGC Global Communications, яка обслуговує кабелі, пояснили, що цей маршрут є найважливішим для передавання інформації з Азії до Європи.

Цей водний шлях залишається мішенню єменських повстанців-хуситів, втім офіційні особи поки що не підтверджують, що саме їхня атака призвела до пошкодження кабелів.

Також поки що невідомо, чи вплинуло пошкодження саме цих кабелів на роботу інтернет-сервісів та сайтів по всьому світу.