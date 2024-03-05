Електромобіль Hyundai Ioniq 5 випускається вже кілька років, тому настав час для проміжного оновлення – ось воно й було проведене.

Ззовні зміни не дуже масштабні, але помітні. Оновлена версія Hyundai Ioniq 5 виділяється зміненим переднім бампером із широким суцільним повітрозбірником, новими колісними дисками, а також великим заднім спойлером на кришці багажника – останній має покращити аеродинаміку.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Однак лише цим все не обмежилося: всередині також є порція оновлень. По-перше, новий збільшений акумулятор для максимальної версії – тепер 84 кВт⋅год. замість 77 кВт⋅год. раніше. Хоча базова Hyundai Ioniq 5 все також отримує порівняно невеликий акумулятор ємністю 58 кВт⋅год.

Крім того, було додано підсилювачі кузова, нові амортизатори, покращено звукоізоляцію – все це має зробити оновлений електромобіль Hyundai Ioniq 5 більш приємним для водія та пасажирів. Хоча гама двигунів та типів приводу залишилася незмінною: або один електромотор (170-229 к.с.) та привод на задні колеса, або два електромотори (сумарно 325 к.с.) та повний привод.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

По-друге, оновлений електромобіль Hyundai Ioniq 5 отримав помітно змінений салон. Між передніми сидіннями встановлено центральний бокс із бездротовою зарядкою, різноманітними кнопками та парою підсклянників. Крім того, з’явилося більш традиційне 3-спицеве кермо з LED-крапками та нове покоління мультимедійної системи.

Нарешті, третє: оновлення електромобіля подарувало нову «підігріту» версію Hyundai Ioniq 5 N Line: власний бампер зі спойлером, оригінальні 20-дюймові колісні диски, спортивні сидіння та червоні акценти в салоні. Вийшла така собі проміжна версія між Hyundai Ioniq 5 та повноцінним Hyundai Ioniq 5 N.

Продажі оновленого електромобіля в Південній Кореї стартують вже в березні, старт поставок на інші ринки відбудеться протягом літа-осені. Чекаємо в Україні!