Nothing представила новий бюджетний смартфон – Phone 2A. Це – найдешевший телефон компанії вартістю €329 за модель з 8 ГБ оперативної пам’яті та сховищем на 128 ГБ та €379 за варіант із 12/256.

Смартфон отримав 6,7 дюймовий Flexible AMOLED дисплей з розширенням 1084 x 2412 пікселів та частотою оновлення 120 Гц із піковою яскравістю 1300 ніт.

Від подряпин екран захищатиме Corning Gorilla Glass 5. Також смартфон має захист від води та пилу стандарту IP54.

Nothing Phone 2A працюватиме на Nothing OS 2.5, розробленій на основі Android 14.

Усередині Phone 2A має 8-ядерний процесор MediaTek Dimensity 7200 Pro та варіації на 8/128 ГБ чи 12/256 ГБ оперативної пам’яті та сховища.

Акумулятор 5000 мА•год підтримуватиме зарядку з потужністю 45 Вт. Компанія стверджує, що з 0 до 100% смартфон заряджається за 59 хвилин, а з 0 до 50% – за 23 хвилини.

Ззаду смартфон отримав подвійний модуль камери з двома лінзами по 50 МП. Основна з апертурою f/1.8 та оптичною стабілізацією та додаткова ультраширококутна з апертурою f/2.2. Фронтальна камера в смартфоні – на 32 МП з апертурою f/2.2.

Смартфон підтримує зйомку відео в 4К із 30 кадрами за секунду та в 1080p з 60 к/c. Також тут є режим уповільненої зйомки зі 120 к/c.