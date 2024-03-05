Можливо мешканці Києва, які з ранку до ночі стоять у заторах, не погодяться з цим, але кількість авто на 1000 громадян в Україні на жахливому рівні. Це можна побачити в інфографіці від сайту Visual Capitalist. За цим показником Україна на останньому місці в Європі – лише 192 авто на 1 000 осіб.
Графіки побудовані на даних Міжнародної асоціації виробників автомобілів (OICA) за 2020 р. Разом рахуються і приватні, і комерційні автівки.
Найвищий показник автомобілізації у світі у Новій Зеландії – 869 авто на 1 000 мешканців, другі США – 860 на 1000, а ось третя несподівано Польща – 761 автівка на 1000 особу.
Топ 10 країн за кількістю авто на 1000 громадян
Нова Зеландія – 869
США – 860
Польща – 761
Італія – 756
Австралія – 737
Канада – 707
Франція – 704
Чехія – 658
Португалія – 640
Норвегія – 635
А загалом, найбільша кількість автівок у 2020 р. була в США – 289 млн авто, або 18% від загальної кількості автівок у світі. Начебто за минулі роки кількість авто мала б вирости, особливо у КНР, але COVID-19 зробив деякі корективи, тож не факт, що зараз авто у світі більше, ніж було 4 роки тому.
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