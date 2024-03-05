Можливо мешканці Києва, які з ранку до ночі стоять у заторах, не погодяться з цим, але кількість авто на 1000 громадян в Україні на жахливому рівні. Це можна побачити в інфографіці від сайту Visual Capitalist. За цим показником Україна на останньому місці в Європі – лише 192 авто на 1 000 осіб.

Графіки побудовані на даних Міжнародної асоціації виробників автомобілів (OICA) за 2020 р. Разом рахуються і приватні, і комерційні автівки.

Найвищий показник автомобілізації у світі у Новій Зеландії – 869 авто на 1 000 мешканців, другі США – 860 на 1000, а ось третя несподівано Польща – 761 автівка на 1000 особу.

Топ 10 країн за кількістю авто на 1000 громадян

Нова Зеландія – 869

США – 860

Польща – 761

Італія – 756

Австралія – 737

Канада – 707

Франція – 704

Чехія – 658

Португалія – 640

Норвегія – 635

А загалом, найбільша кількість автівок у 2020 р. була в США – 289 млн авто, або 18% від загальної кількості автівок у світі. Начебто за минулі роки кількість авто мала б вирости, особливо у КНР, але COVID-19 зробив деякі корективи, тож не факт, що зараз авто у світі більше, ніж було 4 роки тому.