Samsung вирішила продемонструвати можливості камери Galaxy S24 Ultra. Для цього компанія прикріпила смартфон до аеростату та зробила знімки на висоті понад 35 000 метрів над Землею. Про це пише 9to5Google.

Galaxy S24 Ultra випустили в січні. Це – найдорожча версія лінійки, вона має 200-мегапіксельний сенсор основної камери та потужні можливості зуму.

Samsung завжди ставив камеру на перше місце серед функцій, якими можна похвалитися в серії Ultra, і S24 Ultra не є винятком. Щоб піти ще далі, Samsung закріпила чотири Galaxy S24 Ultra на спеціально розроблених каркасах із вуглецевого волокна, які потім були прикріплені до стратосферних аеростатів.

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За кілька днів камери Galaxy S24 Ultra зробили понад 150 знімків із різною фокусною відстанню.