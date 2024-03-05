Четверо колишніх топ-менеджерів Twitter позиваються до Ілона Маска, вимагаючи відшкодувати їм понад $128 млн вихідної допомоги. Про це повідомляє Reuters.

Серед позивачів – колишні гендиректор Twitter Параг Агравал, фінансовий директор Нед Сігал, директорка з юридичних питань Віджая Гадде та генеральний юрисконсульт Шон Еджетт.

Згідно з позовом, Ілон Маск відмовив керівникам у вихідній допомозі, яку їм обіцяли протягом багатьох років до того, як бізнесмен придбав Twitter. Позивачі стверджують, що кожному з них заборгували річну зарплату і сотні тисяч опціонів на акції.

«Це план Маска: зберегти гроші, які він винен іншим людям, і змусити їх подати на нього до суду», – йдеться в позові колишніх керівників.

Цей позов подано до федерального суду в Сан-Франциско. Він є останнім у низці юридичних проблем, із якими зіткнувся мільярдер після того, як у жовтні 2022 року він придбав Twitter за $44 млрд і пізніше перейменував платформу на X.

Раніше колишні керівники Twitter відсудили $1,1 млн у компанії Ілона Маска. Суддя канцелярського суду штату Делавер дійшла висновку, що Twitter порушив обов’язки щодо покриття юридичних витрат, пов’язаних з роботою Парага Агравала та Віджаї Гадде.