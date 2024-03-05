Компанія Anthropic каже, що її нове сімейство моделей штучного інтелекту Claude 3 може зрівнятися або навіть перевершити Gemini та ChatGPT. Про це повідомляє The Verge.

Компанія представила три нові моделі: Claude 3 Haiku, Sonnet та Opus. Серед них Opus є найбільшою та найрозумнішою моделлю.

Також компанія розповідає, що нова модель робить меншу кількість помилок у відповідях.

У порівнянні з попередніми моделями, Claude 3 може відповідати на більше питань, розуміти довші запити та бути точнішою.

За власними тестами Anthropic, модель Claude 3 Opus перевершує конкурентів у галузях від математики та кодування до загальних знань та міркувань над текстом.

Зараз моделі Claude 3 Opus та Sonnet вже доступні на claude.ai та його API, Haiku випустять трохи згодом. Моделі можна буде використовувати в чат-ботах, для автозаповнення та для завдань вилучення даних.

Нагадаємо, що Anthropic була заснована колишніми працівниками OpenAI. У вересні минулого 2023 року компанія отримала $4 млрд інвестицій від Amazon, через що стала одним з об’єктів розслідування Федеральної торгової комісії.