Одна з найкращих ігор 2023 року – Alan Wake 2 – отримає патч, який дасть можливість власникам відеокарт NVIDIA 10хх серії пограти в гру, повідомляє Eurogamer.

Alan Wake 2 була однією з найбільш візуально приголомшливих ігор 2023 року – але також однією з найбільш вимогливих до старого обладнання. Гра вимагає як мінімум GeForce RTX 2060 or Radeon RX 6600.

Завдяки використанню сітчастих шейдерів DX12 Ultimate гра могла працювати на старому обладнанні, але часто давала нестабільну картинку, особливо на графічних процесорах NVIDIA серії GTX 10хх, побудованих на архітектурі Pascal.

Гра працює на графічних процесорах, які не підтримують сітчасті шейдери, але проблема полягає в низькій продуктивності та візуальних помилках: GTX 1060 з роздільною здатністю 1080p у режимі якості FSR 2 у поєднанні з попередніми налаштуваннями якості PS5 забезпечує перфоманс близько 15 кадрів в секунду. Частота кадрів у грі настільки низька, що навіть звук у ній починає зависати.

Оновлення має підвищити продуктивність вдвічі, що може бути достатнім для того, щоб пройти гру. Але зауважте, що Alan Wake 2 все ще вимагає ssd накопичувач.

Детальніше про зміни можна подивитись у Digital Foundry.