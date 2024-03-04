Лише у січні Steam оновив власний рекорд за кількістю одночасних користувачів у мережі й вже за два місяці це сталося знову. Про це свідчить статистика SteamDB.

3 березня в мережі було рекордних 34 649 583 користувачі. Це на мільйон більше, ніж у січневому рекорді, коли в мережі було 33 675 229 гравців.

Попри це, рекорд за кількістю користувачів в іграх «побити» не вдалося. За минулі 30 днів найкращим показником було 11 146 564 гравці, в той час, як в січні ця цифра складала 11 582 167, тобто 400 тисяч більше.

Серед найпопулярніших ігор з’явилося кілька новинок, як-от Last Epoch, Palworld та Helldivers 2, проте топ 5 залишається майже незмінним – Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG, Apex Legends та Naraka: Bladepoint.