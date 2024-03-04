ШІ допомагатиме в гуманітарному розмінуванні території України. Відповідну угоду про партнерство підписали Міністерство економіки України та технологічна компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних.

У цьому контексті міністерка економіки Юлія Свириденко зауважила, що наразі потенційно забрудненими є 156 000 квадратних кілометрів землі, в зоні ризику перебуває понад 6 мільйонів українців.

За інформацією Мінекономіки, угода містить конкретні положення щодо співпраці за такими напрямками:

оцифрування операцій гуманітарного розмінування, автоматизація процесів, передбачених Національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року;

розширення цифрових можливостей для координації вивільнення та оцінки земель, визначення пріоритетів регіонів та управління ризиками в протимінній діяльності;

використання асистента на базі платформи штучного інтелекту Palantir (AIP) для прийняття рішень у протимінній діяльності.

«Платформа працюватиме з великими базами даних, сформованих дотичними до виконання заходів протимінної діяльності структурами, починаючи від органів місцевого самоврядування, регіональної влади, міністерств та відомств і завершуючи операторами протимінної діяльності», – йдеться в повідомленні відомства.

Передбачається, що бази міститимуть сталу інформацію, наприклад, оцінку економічної ефективності сільгоспземель, близькість забруднених територій до комунікацій тощо.

Також тут буде й оперативна інформація, зокрема дані обстеження територій ДСНС, ДССТ, неурядовими операторами, кількість та стан техніки, наявність піротехнічних підрозділів на конкретних напрямках тощо.

Завдяки можливостям Palantir AIP, платформа аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації щодо оптимізації процесів. Вона зможе порадити, як найбільш ефективно провести очищення конкретної території – за допомогою нових методів розмінування, таких, як дрони, чи із застосуванням традиційних методів. Кінцевою метою тут вбачають розмінування території швидше та за менших витрат.