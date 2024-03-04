Автомобіль Opel Grandland доволі непогано відомий в Україні, причому на нашому ринку він пропонується з 1,5-літровим дизельним мотором або 1,6-літровим бензиновим. Але в Європі також присутні версії з бензиновим 1,2-літровим 3-циліндровий 130-сильним турбодвигуном та 8-ступеневим «автоматом».

Й ось тепер на цій основі створено новий гібридний кросовер, який так і називається – Opel Grandland Hybrid. Ззовні упізнати такий автомобіль можна лише за логотипом, у салоні його видає тільки специфічна графіка панелі приладів.

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Однак всередині Opel Grandland Hybrid приховано чимало змін. По-перше, відтепер 1,2-літровий бензиновий двигун доповнений електромотором (21 кВт або 28 «коней») та 6-ступеневою трансмісією з подвійними зчепленнями. По-друге, передбачена можливість руху на електроприводі, нехай навіть на низькій швидкості та на невелику відстань. По-третє, кросовер Opel Grandland Hybrid виграє у звичайного автомобілі Opel Grandland 1.2 130 8АТ близько 15% у показниках паливної економічності: обіцяно 5,5-5,7 л на 100 км проти 6,4-6,7 л на 100 км (у комбінованому циклі WLTP).

І все це досягнуто одночасно зі зростанням потужності – сумарно від бензинового двигуна та електромотору маємо 136 «коней». Прискорення 0-100 км/год. займає 10 секунд, максимум кросовер Opel Grandland Hybrid може набирати 200 км/год.

Варто зазначити, що в гамі моделі Opel Grandland вже існують гібридні версії; проте це більш складні та потужні гібрид з можливістю зарядки. Натомість новий кросовер Opel Grandland Hybrid може бути відносно доступною (від 36 тис. євро) й при цьому доволі економічною та екологічною альтернативою. Але, будь-ласка, давайте залишимо для України звичайну 1,5-літрову дизельну версію.