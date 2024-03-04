Пригодницький екшн Ghost of Tsushima може отримати порт на ПК. На цей анонс варто очікувати 5 березня.

Про це на платформі X повідомив Shpeshal_Nick із XboxEra, який раніше розповів про всі анонси зі State of Play напередодні самої презентації.

I’m hearing that we might be getting something about the Ghost of Tsushima PC port pretty soon. Maybe around the 5th? — King Gronk Nick  (@Shpeshal_Nick) March 1, 2024

Раніше Кенічіро Йошіда, генеральний директор Sony, розповідав, що PlayStation розширюватиме свою аудиторію, випускаючи ще більше своїх ігор для ПК та хмарних сервісів.

Ghost of Tsushima вийшла на PlayStation 4 у 2020 році та на PlayStation 5 у 2021. Відтоді гра продалась накладом у 9,7 мільйона копій та отримала багато позитивних відгуків від преси та гравців.

Також нагадаємо, що режисер фільмів «Джон Вік» / John Wick працює над екранізацією гри.

Гра розповідає про історію самурая Джина Сакая, який намагається захистити острів Цушіма під час першого монгольського вторгнення в Японію. Джин повинен вибрати між дотриманням кодексу воїна, щоб битися з честю, або використанням практичних, але ганебних методів відсічі монголам із мінімальними втратами.