Пригодницький екшн Ghost of Tsushima може отримати порт на ПК. На цей анонс варто очікувати 5 березня.

Про це на платформі X повідомив Shpeshal_Nick із XboxEra, який раніше розповів про всі анонси зі State of Play напередодні самої презентації.

I’m hearing that we might be getting something about the Ghost of Tsushima PC port pretty soon. Maybe around the 5th?

