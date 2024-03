Українська студія MiroWin, яка займається здебільшого VR-іграм, анонсувала кооперативний горор Bureau of Contacts у якому проти гравців виступають привиди та паранормальні сутності, якими керує ШІ, заснований на сучасних генеративних технологіях.

Гравець або гравці, у Bureau of Contacts можуть грати від 1 до 4 людей, виступають як агенти бюро (Bureau of Contacts – це майже як Federal Bureau of Control з Control від Remedy Entertainment), вступаючи у контакт з паранормальними сутностями та вивчаючи їх. Ігровий цикл включає послідовні етапи розслідування та екзорцизму, успіх яких залежить від ефективної командної роботи.

Розробники називають Bureau of Contacts першою, як мінімум у цьому жанрі, грою, у якій будуть використані генеративні технології штучного інтелекту. Протягом місяців експериментів авторам вдалось досягти того, щоб саме нейромережа визначала поведінку супротивників (привидів) на основі дій та слів гравців, і навіть вбивала їх на підставі зробленого або сказаного. Будьте обережні – вас чують, ваші дії оцінюють і за ними вирішують вашу долю.

ШІ виступає у ролі незримого сценариста, який визначає долю гравців, перебіг і результат ігрової сесії. Окрім цього завдяки штучному інтелекту з привидом можна буде навіть поспілкуватися голосом. Генеративні технології використовуються також для створення унікального планування локацій для кожної ігрової сесії.

У Bureau of Contacts вже є сторінка у Steam, тож додавайте до Списку бажаного. Реліз гри у Дочасному доступі заплановано на червень 2024 р. На даному етапі української мови у грі не заявлено, студія планує додати її підтримку пізніше.

Київська студія MiroWin була створена у 2017 р. На її рахунку вже 7 виданих в Steam ігор, 6 з яких – лише VR.