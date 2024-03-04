Європейська комісія оштрафувала Apple на €1,84 мільярда ($2 мільярди) за перешкоджання Spotify та іншим стримінговим сервісам інформувати користувачів про способи оплати за межами App Store. Про це пише Reuters.

Spotify подав скаргу до ЄС щодо обмеження інформування про альтернативні способи оплати та 30% комісію яку беруть за будь-які покупки в App Store у 2019 році. Регулятори ЄС погодились, що це створювало несправедливі умови торгівлі.

Apple таке рішення розкритикувала та заявила, що буде оскаржувати його в суді.

«Рішення було прийнято, попри те, що Комісія не знайшла жодних достовірних доказів шкоди споживачам, і ігнорує реалії ринку, який процвітає, конкурентоспроможний і швидко зростає. Основним прихильником цього рішення — і найбільшим бенефіціаром — є Spotify, компанія зі Стокгольма, Швеція», — йдеться в заяві компанії.

Штраф включає базовий елемент у €40 мільйонів та додаткових €1,8 мільярда, як стримувальний фактор. За словами єврокомісара з конкуренції Маргарет Вестагер, €1,84 мільярда дорівнює 0,5% світового обороту Apple.