Google запускає у Chrome три нові функції, щоб запропонувати користувачам корисніші пропозиції під час пошуку. Деякі з них передбачені для десктопної версії браузера, а деякі – для роботи на смартфонах. Про це повідомляє Engadget.

Перш за все, користувачі десктопного Chrome тепер отримуватимуть додаткові пошукові пропозиції. Вони ґрунтуватимуться на тому, що шукали інші користувачі браузера.

Chrome і надалі пам’ятатиме ваші минулі запити та автоматично пропонуватиме варіанти для пошуку. Але праворуч ви також бачитимете альтернативні пропозиції від інших людей, які здійснювали пошук у браузері.

Щодо користувачів Chrome на iOS і Android, то тепер вони бачитимуть більше зображень, що супроводжують запропоновані пошукові запити. Раніше Chrome показував в адресному рядку лише ті зображення, які точно відповідали конкретному запиту. Тепер це змінюється і браузер показуватиме зображення для ширших пошукових запитів.

І, нарешті, Chrome для iOS і Android тепер матиме інструмент оптимізації, який дозволяє здійснювати пошук навіть в ті моменти, коли користувачі мають погане з’єднання з мережею. Google не конкретизував, як це працює. Але заявив, що це пов’язано з «покращеними можливостями на пристрої».