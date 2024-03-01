Microsoft почала розповсюджувати функцію використання смартфона як вебкамери на Windows 11 для учасників програми Windows Insider.

Поки що функція доступна лише для смартфонів на Android за допомогою додатку Link to Windows.

Користувачі зможуть застосовувати фронтальну чи основну камеру, призупиняти трансляцію під час перерв та застосовувати ефекти, надані моделлю телефона.

Смартфон повинен бути з версією Android 9.0 або вище, а додаток Link to Windows має бути оновлений до версії 1.24012.

Щоб увімкнути функцію, в налаштуваннях Windows 11 потрібно перейти у вкладці Bluetooth і пристрої на сторінку «Зв’язок зі смартфоном» та надати ПК доступ до телефона Android. Після цього комп’ютер отримає оновлення Cross Device Experience Host у Microsoft Store.

Microsoft також просить користувачів надсилати відгуки щодо користування новою функцією.