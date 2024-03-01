Симулятор/головоломка The Cable Guy / «Кабельник» від української студії 4sandwiches вийшла в Steam.

У цій грі вам треба прокласти мережеві кабелі до усіх робочих місць у згенерованому офісному середовищі, розплутати мінливий лабіринт з проводів та під’єднати усіх користувачів до відповідних серверів у корпоративній мережі.

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Завдяки процедурній генерації офісу, кожна гра є унікальною. Гравець може змінювати рівень складності від розслабленого де можна відпочити, до карколомно складного, де необхідно швидкого реагувати на проблеми користувачів.

З нагоди релізу The Cable Guy до 7 березня 2024 р. можна придбати зі знижкою у 35% лише за 84 грн. Крім того, у The Cable Guy є демоверсія, яку можна завантажити зі сторінки гри.