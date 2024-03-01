Як співпало – п’ятниця та перше березня, початок весни! Отже, потрібен автомобіль для теплого сезону. Наприклад, новий Maserati GranCabrio – це відкрита версія купе Maserati GranTurismo.

Отже: геть стаціонарний металевий дах! Замість нього кабріолет Maserati GranCabrio пропонує м’який складаний дах, який доступний у чотирьох кольорах та може підніматися або опускатися лише за 14 секунд. Плюс власні колісні диски та змінена кришка багажника, як того вимагає механізм розкладного даху. Але в іншому – все також незмінно чудовий дизайн!

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Салон Maserati GranCabrio також суттєво не змінився, але отримав важливі доопрацювання. Наприклад, передні сидіння мають канали подачі повітря в нішах підголівників – так створюється приємне відчуття тепла або прохолоди для водія та переднього пасажира.

Також кабріолет Maserati GranCabrio оснащено аудіосистемою SONUS FABER потужністю 1060 Вт, чого вистачить на будь-яку відкриту прогулянку. Нарешті, компанію фірмового годиннику Maserati складають одразу три дисплеї: 12,2-дюймовий дисплей у ролі панелі приладів, пара 12,3-дюймового та 8,8-дюймового дисплеїв на передній панелі.

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Автомобіль вперше представлено у виконанні Maserati GranCabrio Trofeo, що означає турбодвигун V6 на 550 «коней», які через 8-ступеневий «автомат» відправляються на задні колеса. Потужності достатньо для прискорення 0-100 км/год. за 3,6 секунди та досягнення 316 км/год. максимальної швидкості.

За аналогією з купе, пізніше можна очікувати появу бензинової 490-сильної версії Maserati GranCabrio та електричного 761-сильного кабріолету Maserati GranCabrio Folgore. Пізніше – це ближче до літа, коли будуть готові перші «клієнтські» екземпляри Maserati GranCabrio та розпочнуться продажі автомобілів.