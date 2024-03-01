Plazma Studio, українська ігрова компанія з головним офісом на Мальті, яка працює над тактичною VR-стратегією Expansion, не виплачує зарплату своїм працівникам вже пів року. Про це повідомляє PlayUA з посиланням на анонімні джерела.

Повідомляється, що керівництво компанії не виплачує зарплату вже майже пів року й постійно розповідає працівникам, що от-от всі борги виплатять. Крім цього, умови праці в компанії неймовірно токсичні, а керівництво постійно влаштовує скандали.

Оксана Солопко, генеральний директор студії, постійно переносить виплату зарплати аргументуючи це затримкою надходження коштів. Якщо працівники висловлюють своє невдоволення, вона пропонує їм піти з компанії.

Владімір Стєрхов, PO у Plazma Studio, за повідомленнями знову ж таки анонімних джерел, часто провокує конфлікти та часто дає завдання та правки, які сам не може описати. На прохання уточнити технічне завдання, він відповідає, що треба зробити красиво.

Крім того, він може розпочинати конфлікти з працівниками, які займаються власними проєктами у вільний час. Так одного з працівників звільнили у той же день, коли він поділився зі своїми колегами власними напрацюваннями.

Попри це, на офіційному сайті Plazma Studio, компанія розповідає про робочу атмосферу як затишну та комфортну, яка дає змогу «досягти високих результатів займаючись улюбленою справою із захопленням та драйвом».

Зараз офіційних коментарів від представників студії не було.