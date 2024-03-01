Microsoft анонсувала DirectSR – нове API, розроблене у співпраці з NVIDIA, AMD та Intel, яке забезпечить плавну інтеграцію функції Super Resolution (SR) в наступне покоління ігор.

Super Resolution – це техніка масштабування, яка підвищує роздільну здатність і якість зображення в іграх за допомогою штучного інтелекту.

Джошуа Такер, розробник компанії, написав у блог-пості, що DirectRS – це відсутня ланка, на яку розробники чекали, коли підходили до інтеграції SR.

Цей API забезпечує SR від різних постачальників через загальний набір входів і виходів, дозволяючи одним кодовим шляхом активувати різні рішення, включаючи NVIDIA DLSS Super Resolution, AMD FidelityFX Super Resolution і Intel XeSS.

DirectSR незабаром з’явиться в Agility SDK у загальнодоступному попередньому перегляді, який дозволить розробникам протестувати його та надати відгук.

Раніше у Windows 11 з’являлася згадка функції Automatic Super Resolution, яка мала б зробити ігри більш плавними та покращити деталі, проте надалі ця функціональність буде доступна в таких технологіях як DLSS.

Microsoft більше розкаже про технологію в межах DirectX State of the Union на GDC, яке пройде 21 березня.