Якщо хтось не в курсі, то компанія Mitsuoka – це саме та, яка втілює найдивніші дитячі фантазії у реальність. І робить так ось вже більше півсторіччя, з нагоди чого минулої осені було побудовано концепт-кар Mitsuoka M55.

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Якщо коротко, то концепт Mitsuoka M55 – це кузов нового Honda Civic та додаткова стилізація під Dodge Challenger. А саме: змінене «обличчя» з круглими фарами, накладки на задньому склі, наново оформлена кришка багажника та ліхтарі.

Усередині змін вже значно менше. Наприклад, примітивна наліпка на кермі з назвою компанії Mitsuoka. Проте все виправдовують розкішні сидіння синього кольору з ефектною перфорацією. А ще зверніть увагу на «механіку», яка змушує задуматись, яку саме версію Honda Civic поклали в основу Mitsuoka M55.

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Напевно, точно дізнаємося ближче до запуску серійної версії Mitsuoka M55. Адже представники компанії заявили, що після демонстрації концепт-кару отримали близько 1 300 запитів про новинку – тож вирішили перетворити його з концепту на реальний серійний автомобіль, нехай навіть дрібносерійний!

Проте для маленької компанії Mitsuoka це буде складним завданням – тому процес розтягнеться до 2025 року.