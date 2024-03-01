Студія Spiders продемонструвала новий трейлер майбутньої рольової гри Greedfall 2: The Dying World і оголосила дату виходу проєкту в Дочасному доступі Steam.

GreedFall 2: The Dying World з’явиться у Дочасному доступі Steam вже влітку 2024 р. Коли заплановано повноцінний реліз на Windows ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S поки що невідомо.

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Нагадаємо, Greedfall 2: The Dying World – це сиквел досить оригінальної рольової гри Greedfall (2019), події якої відбуваються у фентезійній версії Епохи Великих географічних відкриттів. Сюжет нової гри розпочинаються через 3 роки після закінчення першої GreedFall. Цього разу доведеться грати не за колоніста, який приїхав приборкувати Новий світ, а за аборигена, якого силоміць вивезли у Старий світ, який помирає від чуми. Трейлер та нові кадри з гри виглядають дійсно непогано.