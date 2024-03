Google заблокувала RCS-повідомлення у Google Messages на Android смартфонах із рут-правами. Про це пише The Verge.

Користувачі, у яких смартфони мають рут-права, почали скаржитися, що вони не можуть отримати чи надіслати RCS-повідомлення. Деякі користувачі скаржаться, що такі повідомлення просто зникають після відправлення.

Heads up: Users are reporting that the Google Messages app won't let them send or receive RCS messages if the OS is rooted or hasn't passed GMS certification (like most custom ROMs).

It seems that Google Messages has implemented Play Integrity API attestation checks, so be aware… pic.twitter.com/IwEKJQ0Z2v

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 29, 2024