Google заблокувала RCS-повідомлення у Google Messages на Android смартфонах із рут-правами. Про це пише The Verge.

Користувачі, у яких смартфони мають рут-права, почали скаржитися, що вони не можуть отримати чи надіслати RCS-повідомлення. Деякі користувачі скаржаться, що такі повідомлення просто зникають після відправлення.

Heads up: Users are reporting that the Google Messages app won't let them send or receive RCS messages if the OS is rooted or hasn't passed GMS certification (like most custom ROMs). It seems that Google Messages has implemented Play Integrity API attestation checks, so be aware… pic.twitter.com/IwEKJQ0Z2v — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 29, 2024

У коментарі для The Verge менеджерка з комунікацій Айві Хант розповіла, що компанія переконується у тому, щоб пристрої, які відправляють чи отримують повідомлення, відповідали стандартам RCS.

Блокуючи RCS-повідомлення на смартфонах із рут-правами, компанія бореться з проблемою зі спамом.

RCS повідомлення, або ж Rich Communication Services, це – протокол передачі даних, який має замінити SMS. Цей протокол дає користувачам можливість відправляти повідомлення через інтернет, надсилати файли чи фото у високій якості та бачити, коли повідомлення було прочитане.