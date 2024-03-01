Google заблокувала RCS-повідомлення у Google Messages на Android смартфонах із рут-правами. Про це пише The Verge.

Користувачі, у яких смартфони мають рут-права, почали скаржитися, що вони не можуть отримати чи надіслати RCS-повідомлення. Деякі користувачі скаржаться, що такі повідомлення просто зникають після відправлення.

У коментарі для The Verge менеджерка з комунікацій Айві Хант розповіла, що компанія переконується у тому, щоб пристрої, які відправляють чи отримують повідомлення, відповідали стандартам RCS.

Блокуючи RCS-повідомлення на смартфонах із рут-правами, компанія бореться з проблемою зі спамом.

RCS повідомлення, або ж Rich Communication Services, це – протокол передачі даних, який має замінити SMS. Цей протокол дає користувачам можливість відправляти повідомлення через інтернет, надсилати файли чи фото у високій якості та бачити, коли повідомлення було прочитане.