Adobe представила платформу Project Music GenAI Control. Презентуючи інструмент, компанія пропонує власну концепцію редагування та створення музики завдяки штучному інтелекту. Про це пише TechCrunch.

Project Music GenAI Control здатна генерувати аудіо з текстових описів, як-от «веселий танець» або «сумний джаз». Також інструмент дає змогу створювати музику на основі еталонної мелодії.

ШІ-інструмент дозволяє користувачам налаштовувати результати в межах одного робочого процесу. У Project Music GenAI Control можна регулювати темп, інтенсивність, повторювані патерни та структуру.

З-поміж іншого інструмент дає змогу подовжити існуючий трек, створити ремікс або нескінченний цикл.

Розробка стала результатом співпраці з дослідниками з Каліфорнійського університету та Університету Карнегі-Меллон. Поки Project Music GenAI Control перебуває на стадії досліджень, але в майбутньому може стати загальнодоступним.

До слова, торік Google запустила технологію SynthID для розпізнавання музики, яку створює ШІ.