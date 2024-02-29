Банда вимагачів Mogilevich заявила на своєму сайті в даркнеті, що здійснила непомітну атаку на Epic Games Store, повідомляє Cyber Daily.

Зловмисники стверджують, що володіють 189 Гігабайтами даних, включаючи електронні пошти, паролі, імена, платіжну інформацію, та вихідний код. Вимагачі стверджують, що наразі ці дані виставлені на продаж.

Mogilevich не виставили конкретну суму за дані. Дедлайн для Epic Games, щоб заплатити – або для когось іншого, щоб придбати ці дані – 4 березня. Зловмисники також не надали жодних підтверджень злому, як це зробила Rhysida у випадку зі зломом Insomniac Games.

Пізніше головний редактор видання Bleeping Computer Лоуренс Абрамс у своєму Х/Twitter повідомив, що дізнався від вимагачів, що вони просять $15 000 та нададуть докази наявності інформації лише після підтвердження платоспроможності потенційного покупця.

Epic Games відреагувала та заявила, що в компанії не виявили жодних підтверджень того, що кібератака відбулась.

«Ми проводимо розслідування, але наразі немає жодних доказів того, що ці заяви відповідають дійсності», – зявив представник Epic Games.

В Epic Games повідомляють, що одразу після виявлення даної заяви звернулись до Mogilevich, але не отримали жодної відповіді.

Cyber Daily зв’язались зі зловмисниками та отримали відповідь.

«Для необізнаних і відсталих журналістів я хотів би сказати, що ми не просимо у Epic Games викуп у розмірі $15 000, це ціна, за яку вона буде продана», – заявив член Mogilevich.

Хто такі Mogilevich?

Mogilevich – відносно нова група вимагачів, яка стверджує, що зламала багато організацій, включаючи Міністерство закордонних справ Ірландії та американську компанію Infinity.

Група названа на честь кримінального авторитета Семена Могилевича, якого пов’язують з російською мафією в США, Путіним, ісламськими терористами тощо. Могилевич входить в Топ 10 найбільш розшукуваних злочинців світу.

На відміну від інших здирницьких груп, Mogilevich не ділиться зразками викрадених даних і стверджує, що продає їх лише безпосередньо перевіреним покупцям.

Відсутність доказів призвела до того, що багато спеціалістів у сфері кібербезпеки вважають, що зловмисники намагаються ошукати покупців за допомогою фальшивих даних.