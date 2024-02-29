Розробник Павло Прокопчук розповів на форумі Gamedev.DOU про свою гру Twilight Tails.

Це кооперативна action/adventure у жанрі виживання, де гравці мають грати за… єнотів. Наразі автор розробляє нові механіки та працює над кооперативом. У Twilight Tails запланована англійська, українська та російська локалізація. При цьому, за словами автора, в Росії гра продаватися не буде, а російська мова додана для інших країн, де вона використовується.

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Згідно з описом Twilight Tails в Steam, у грі будуть реалістичне середовище, зміна погоди та сезонів року, будівництво укриттів та… пасток, кооперативний режим виживання. Чи буде у грі копирсання у смітниках, поки що невідомо. Гру вже можна додати у Список бажаних.