Концепт-художник львівської студії Hologryph Денис Лесик виклав на LinkedIn посилання на свою сторінку на ArtStation, де можна знайти нові арти з фантастичного шутера SAND, що розробляє Hologryph.

Нагадаємо, SAND – це PvP-PvE шутер з ворожим відкритим світом, аномаліями, закинутими містами, монументами тощо, події якого розгортаються в альтернативній реальності, де Австро-Угорська імперія колонізує космос, а галичани освоюють віддалену планету Софія. Гра була анонсована влітку 2023 р. цікавим трейлером з українською озвучкою.

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На нових артах можна побачити закинути Grand Hotel Sofia на планеті Софія, пивоварню Lemberg, ресторацію Hospoda, вуличні бої у місті та розкадрування для трейлеру.

З моменту анонсу Hologryph небагато розповідає про SAND, тож будемо сподіватися, що це контрольований витік і далі ми побачимо більше новин про гру. Нагадаємо, на сайті SAND можна записатися для участі в закритому альфа-тестуванні, а в Steam додати гру до Списку бажаного.