Фінський розробник відеоігор Remedy тепер володіє правами на гру Control 2019 року, а також на її майбутнє продовження та багатокористувацький кооперативний спіноф Condor, повідомляє Games Industry.biz.

Вартість угоди склала 17 мільйонів євро – саме стільки 505 Games інвестувала у розробку Control 2 та Condor. Remedy зазначає, що через певну дебіторську заборгованість фактична сума, яку вона заплатить, буде меншою.

«У межах довгострокової стратегії Remedy, спрямованої на розширення прав власності на наш бізнес і створені нами об’єкти інтелектуальної власності, ми повернули собі всі права на Control та Condor і Control 2, що перебувають в розробці», – повідомив генеральний директор Remedy Теро Віртала.

Control стала хітом для Remedy, розійшлася накладом понад чотири мільйони копій та врятувала студію від фінансового краху. Гра також дала старт Remedy Connective – єдиному всесвіту, в якому відбуваються події ігор студії.

Студія вирішила викупити права на гру через велику зацікавленість інших видавців у Control 2 та Condor. Втім студія ще не ухвалювала рішення щодо нового видавця для нових ігор. Команда розглядає варіант самостійного видавництва своїх майбутніх ігор.

505 Games залишатиметься видавцем оригінальної Control до 31 грудня 2024 року.

Хтозна, можливо, довгострокова стратегія Remedy передбачає викуп прав на ще одну їхню гру – Quantum Break – для об’єднання в єдиний фантастичний всесвіт.