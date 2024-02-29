Канонічний твір у жанрі наукової фантастики «Нейромант» / Neuromancer Вільяма Ґібсона, який вважається одним з основоположників кіберпанку, отримає серіал від Apple. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Apple підготує 10-серійний серіал, над яким працюватимуть Грем Роланд і Дж. Д. Діллард («Сутінкова зона»). Виробництвом займатимуться компанії Skydance Television і Anonymous Content.

«Ми неймовірно раді представити цю культову історію на Apple TV+. Відколи ми стали друзями майже 10 років тому, ми шукали щось, щоб об’єднатися, тож ця співпраця означає здійснення мрії. «Нейромант» / Neuromancer надихнув так багато наукової фантастики, що з’явилася після нього, і ми з нетерпінням чекаємо можливості залучити телевізійну аудиторію до остаточного кіберпанкового світу Гібсона», — сказали творці та виконавчі продюсери Роланд і Діллард.

Apple описує синопсис майбутнього серіалу як історію про пошкодженого, високопоставленого суперхакера Кейса, який разом зі своєю партнеркою Моллі, дівчиною-вбивцею з дзеркальними очима, потрапив у мережу цифрового шпигунства та великих злочинів, які прагнуть пограбувати таємничу корпоративну династію.