29 лютого опівночі на PlayStation 5 вийшла Final Fantasy VII Rebirth – друга частина ремейку культової jrpg.

Із нагоди релізу на офіційному каналі гри вийшов новий трейлер, який демонструє ігровий процес та сюжетні події. Розробники неодноразово повідомляли раніше, що ремейк не буде повністю відтворювати події оригінальної гри та сценарій значною мірою переписаний. Підтвердження цьому можна побачити в трейлері.

Щодо виходу гри на PC, то точної інформації поки немає. Square Enix заявляла, що має договір із Sony про тимчасову ексклюзивність для Play Station – до 29 травня 2024 року. Але дату релізу на інших платформах ще не було анонсовано.