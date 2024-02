Студія Deck Nine Games, яка створила Life is Strange: True Colors та The Expanse: A Telltale Series, оголосила про звільнення близько 20% своїх співробітників. Компанія пояснила це погіршенням ринкових умов в ігровій індустрії.

Deck Nine Games відома завдяки своїм іграм в серії Life is Strange, а саме – Before the Storm та True Colours, а також ремастеру першої частини, який розробила Don’t Nod. Недавно студія спільно з відродженою Telltales Games розробила приквел популярного науково-фантастичного телешоу The Expanse.

Deck Nine оприлюднила своє рішення звільнити п’яту частину персоналу – ймовірно, близько 30 співробітників, виходячи з останньої опублікованої чисельності – в соціальних мережах.

За неофіційними підрахунками з початку 2024 року ігрова індустрія скоротила вже понад 6 000 співробітників, в той час, як за весь 2023 рік всього було звільнено близько 10 500.