Insider Gaming, посилаючись на анонімні джерела, повідомляє, що Respawn Entertainment розробляє гру від першої особи про Мандалорця у світі Зоряних воєн. Гра перебуває на ранній стадії розробки.

Гравцям доведеться вжитися в роль мандалорського мисливця за головами в окупованій Імперією далекій-далекій галактиці. Гра має бути від першої особи, сфокусована на переміщенні та винагороджуватиме за стиль.

Високу мобільність забезпечуватиме реактивний ранець – незамінний аксесуар мандалорців. Інсайдери запевняють, що пересування в грі бере за приклад Apex Legends.

Також важливе уточнення: Respawn не планує відкритий світ у грі.

Поки невідомо, коли гра вийде, але було сказано, що до виходу залишився щонайменше рік або два.