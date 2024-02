Вийшов новий трейлер перезапуску гри Alone in the Dark із коментарями учасників.

Коментарі дали Девід Гарбор – актор, який «подарував» свою зовнішність приватному детективу Едварду Карнбі. Джоді Комер, яка зіграла героїню Емілі Гартвуд. А також коментар надав сценарист та директор розробки гри Мікаель Гедберг.

«Я люблю ігри, в яких ти можеш впливати на свою пригоду, ігри, в яких ти впливаєш на світ гри. Це і є сильною стороною ігор, що відрізняє їх від кіно», – каже Гарбор.

Гедберг зазначає, що під час розробки особливу увагу приділяли маєтку, в якому відбуваються події гри. Маєток це важлива частина сюжету гри та розробники поставились до цього належним чином.

Спершу гравець зможе обрати персонажа. Гра матиме безліч варіантів розвитку, рішення в яких впливатимуть на подальший хід подій.

Alone in the Dark вийде вже 20 березня на PC, Xbox Series та PS5.