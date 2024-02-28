Ми вже писали про Famine Way – гру, яка мала на меті висвітлити страшні події Голодомору. Розробкою займалася українська інді-студія STELLARIUM.gaming, заснована Дар’єю Степасюк, а також Матвієм та Соломією Близнюк у Луцьку.

Анонс-трейлер Famine Way наробив немало галасу. Гра мала розказати історію про реалії Голодомору 1932-1933 років в Україні очима маленької дівчинки Олени та її супутника-лелеки, які вирушили шукати Життя та втрачених близьких. Famine Way використовувала дуже самобутній візуальний стиль.

Крім того, студія займалася розробкою гри Great Hopes City, що оповідала історію про двох друзів в одному з українських міст 90-х років, та неназваного третього проєкту, який мав би розказати історію про козацтво.

26 січня 2024 року користувачка X @kotyacap_ написала тред про реалії роботи над проєктом Famine Way в студії.

«Останні декілька місяців я задарма працювала як 2D-художниця в такій компанії як Stellarium Gaming. 29 вересня мене додали в групу арт-відділу Famine Way після надісланого мною портфоліо та пройденої співбесіди. Ще на початку мене тривожили Матвій та Соломія — засновники. Соломія постійно казала про свій 10-річний досвід в художній школі, хоча в неї не було відповідних скілів, від Матвія віяло лицемірством. В мене не було досвіду праці в інді-студіях, тому я подумала: „Може, це норма?“ Щодо фінансової компенсації, то ми мали працювати за „сторі поінти“. Така собі штука, яка б допомогла розраховувати, скільки працівнику виплатити процентів від продажів гри у відношенні до виконаних ним завдань, зараз я розумію, що це була, по суті, праця за листочки з дерева», — пише вона.

я приступила до роботи, і зіткнулась з повним безладом в плані менеджменту. наприклад, я багато годин витратила на розкадровку катсцени, які потім виявилась нікому не потрібна, бо її виконувала одночасно зі мною інша людина 🙂 або як треба було зробити на скору руку цілий трейлер — kotyacap 🇺🇦 (@kotyacap_) January 26, 2024

Далі художниця розповіла, що одного дня в чаті для неформального спілкування ліди відділів програмістів та художників проєктів Famine Way та Great Hopes City оголосили про те, що вони залишають студію та проєкти.

Але це лише початок. Далі офіційний акаунт STELLARIUM в X підтверджує кожне сказане користувачкою kotyacap_ слово та вказує, що керівництво не відповідає на повідомлення працівників. Мережею починають ширитися твердження про те, що студія розпалася.

Вітаю) на зв'язку Відділ маркетингу та медіа, все що є в цьому треді Є ПРАВДОЮ. Керівництво сюди не пише, тому пишемо МИ люди які працювали. Чекаємо поки хтось НАМ ЩОСЬ СКАЖЕ — STELLARIUM | Famine Way (@STELLARIUM_team) January 26, 2024

Також для Art Lead проєкту Famine Way надала Gamedev DOU розлогий коментар щодо цієї ситуації.

«Ми працюємо у студії Stellarium вже 4 місяці. Горіли ідеєю, і нам дійсно дуже круто розповіли, яка крута ідея цього проєкту у рамках відновлення та поширення української культури. Саме тому ми всі, попри ризики, погодились як команда працювати безкоштовно неповний час за умовою, що після виходу гри сума зі всіх продажів гри буде поділена між учасниками команди у відсотках. І ми не зупинили процес, навіть попри виснажливу понаднормову працю, адже як Art Lead я мала бути завжди на зв’язку: вночі, зранку, у вихідні — завжди. Ми погодилися й на це і хотіли реалізувати ідею. Всі 4 місяці ми спостерігали за тим, як нашу працю знецінюють і як змінюється відношення керівництва до працівників. Дослівно: «Якщо ми набрали цих фахівців, то зможемо набрати 1 інших працювати безкоштовно». Інакше — через хайп Famine Way у мережі люди, які над ним працювали, стали ресурсом, а не командою. На мітах я кожного разу ставала свідком порушення корпоративної етики, коли керівництво дозволяло собі зайвого та оцінювало фахівців не за навичками, а за тим, чи подобаються вони їм. Вирішальним фактором став момент із підписанням договору, який ми за обіцянками мали отримати після перших двох тижнів спільної праці. Та після 4-х місяців отримали текстовий документ договору для ознайомлення, який я прикріплю нижче. Я розмовляла з двома юристами стосовно нього, і за цим договором ми не рахуємося навіть як команда. Ми ніхто, й звуть нас ніяк. За договором, ми не могли претендувати на місце у титрах. За договором, ми б не отримали ніякої фінансової компенсації, адже ні відсоток, ні те, що ми маємо отримати гроші, не було вказано у договорі. Зі слів керівництва, договір розроблявся юристом, тому я не можу сказати, його написали саме так через недосвідченість керівника. Людей змусили відкрити ФОП 3-ї групи, щоб не надавати їм робочі місця, як це було б із договором на фізичну особу. При цьому не повідомлялося, що ті, хто відкрили ФОП, мають сплачувати ЄСВ та податок у розмірі 5%. Так, ми самі винні, що через власну недосвідченість погодились відкрити ФОП, але довіра до цих людей дійсно була, бо ми вважали, що ми все ж таки однодумці та створюємо щось для поширення історії України для решти світу. На будь-які прохання замінити пункт у договорі або вказати конкретний відсоток учасника керівництво реагувало дуже негативно. Ми сподіваємось, що ця історія не стане чорною плямою в історії українського геймдеву та інді-студії продовжать розвиватися, цінуючи своїх фахівців», — розповіла Art Lead Famine Way.

Крім того, стало відомо, що команду також залишає одна з її засновниць Дар’я Степасюк, обличчя студії в соціальних мережах TikTok та YouTube.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Ввечері того ж дня Матвій Близнюк надав коментар, в якому назвав рішення Дар’ї покинути студію зрадою та запевнив, що студія надасть офіційне роз’яснення щодо ситуації.

«Інформація про розпад студії STELLARIUM.gaming не відповідає дійсності. Офіційної заяви засновників компанії STELLARIUM.gaming не було, так як наразі ми працюємо над вирішенням проблем та внутрішніх питань студії. Студія буде існувати і надалі, як і праця над 2 анонсованими та 1 неанонсованим проєктом. Але зараз нам потрібен деякий час, для вирішення всіх питань і проблем компанії. В нас буде багато змін та нововведень про що ми можемо обговорити окремо. Так як частина учасників команди знехтувала проявленою до них довірою та солідарністю і винесла внутрішні протиріччя на загальний показ — наша подальша співпраця з ними не є можливою. Наразі ми працюємо над поверненням наших корпоративних аккаунтів в соцмережах, і не тільки — так як через зраду однієї з співзасновниць команди — вони зараз тимчасово не контролюються компанією. І останній пункт стосовно реакції фанбази — ми не можемо впливати на думку людей, але в нас є офіційне роз’яснення стосовно ситуації, а не спекуляції та персональні образи колишніх учасників, які розповсюдилися за межі норм етичності, професійної етики та філософії компанії і перейшли персонально як мова ворожнечі та ненависті в сторону засновників» – пише Матвій Близнюк, засновник Stellarium.

Наступного дня, 27 січня було опубліковано колективне звернення колишніх розробників до Міністерства культури України з проханням звернути увагу на майбутню гру Famine Way через можливу демонстрацію сцен канібалізму та вбивств неповнолітніх. Колишні розробники вказують, що такі сцени можуть створювати хибне враження про український народ та його історію. Також учасники оприлюднили деякі фрагменти сценарію гри.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Матвій Близнюк надав свій коментар, в якому охарактеризував колишніх учасників як некомпетентних та ображених, а сама Famine Way ніколи не позиціонувалася, як історична чи навчальна гра.

Згодом STELLARIUM в X оголосила, що обліковий запис повернувся до своїх законних власників та триває «розслідування», за результатами якого вийде відео на YouTube-каналі студії. Також студія залишила посилання на статтю (стаття за підпискою) в Forbes UA.

Загалом стаття ще раз описує конфлікт із короткими коментарями від Матвія та Соломії Близнюк. Наприклад, Соломія назвала дії колишніх розробників цілеспрямованими та направленими на знищення компанії.

Розслідування на Youtube

26 лютого на офіційному YouTube-каналі STELLARIUM з’явилося відео під назвою «Що трапилось із STELLARIUM.gaming? Пояснення від засновників».

У ньому Матвій та Соломія повторно проговорюють деякі твердження, такі як зрада співзасновниці Дар’ї Степасюк чи образа колишніх співробітників.

Засновники відповіли на претензію учасників про відмову працевлаштування та обов’язкове створення ФОП третьої групи. Через відсутність бюджету на розробку учасникам доводилося поєднувати роботу над іграми в студії разом з іншими джерелами заробітку. Через це роботу було побудовано по системі spare/part time, що унеможливлює відносини згідно з трудовим кодексом, тобто офіційне працевлаштування.

Також в блоці під назвою «Некомпетентність менеджменту» Матвій окреслює обов’язки кожного зі співзасновників, але ніяк не коментує чисельні претензії працівників.

Крім цього, Матвій вказує, що засновники так і не сконтактували з колишніми учасниками командами, але дали офіційний коментар журналістам, оскільки подальший діалог, за словами Матвія, не мав ніякого сенсу.

«Учасники могли піти мовчки, працювати над власними проєктами чи навіть створити власну студію, але вони вирішили собі забрати проєкти STELLARIUM.gaming, змінити їх назву і продовжити працю над ними, а також розвалити інші проєкти», – говорить Матвій Близнюк.

Важливо згадати й систему оплати праці «сторі поінтами». Як вказує засновник, робота будувалася на підході Scrum. Через відсутність видавця чи інвестора жоден із трьох проєктів студії не мав бюджету розробки, а тому за виконання кожного завдання працівники отримували бали, від кількості яких залежав би відсоток із продажів гри, який отримували б працівники після релізу гри.

Бали нараховувалися не за час, проведений за роботою, а за її важливість для проєкту. За словами засновника, 90% з усіх зароблених грошей мали б піти на оплату праці команди, 10% відводилося на операційні витрати.

Відео завершується словами Матвія про те, що засновники більше всіх вкладалися в проєкти студії та цитатою Теодора Рузвельта.

Що ж, здається, цю сторінку «літопису» української ігрової інді-сцени можна перегорнути та рухатися далі, до нових зірок.