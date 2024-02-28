Новий кросовер Honda CR-V поступово збільшує кількість власних версій. Причому інколи з’являються ну дуже неочікувані варіанти – як ось, наприклад, воднево-електричний кросовер Honda CR-V e:FCEV.

Ззовні новинка Honda CR-V e:FCEV максимально схожа за звичайний кросовер Honda CR-V, лише можна відмітити пару люків – один для зарядки та другий для заправки палива. Навіть, якщо в цьому випадку йдеться про водень. Проте аналогічне рішення зустрічалось на моделі Honda CR-V e:PHEV. А салон й взагалі майже ідентичний для всіх версій Honda CR-V.

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Однак всередині Honda CR-V e:FCEV повністю відрізняється! По-перше, водневий кросовер Honda CR-V e:FCEV використовує ідею гібрида Plug-In: тут передбачена акумуляторна батарея, яку можна заряджати від звичайної розетки або від водневих паливних елементів другого покоління (розроблені спільно з GM). Такого акумулятора вистачає на 47 км пробігу – тобто, звичайні міські поїздки можна виконувати лише на електроприводі, періодично заряджаючи акумулятор.

По-друге, конструкція Honda CR-V e:FCEV також передбачає два великі баки для водню, що важливо для дальніх подорожей. Адже максимальний запас ходу кросовера Honda CR-V e:FCEV заявлений на рівні 435 км, після чого потрібна нова заправка – й вона доволі швидка, на рівні зі звичайними автомобілями. Проте зверніть увагу, що великі водневі баки вплинули на зменшення об’єму багажника.

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Ну й третє: всі ці поїздки завжди відбуваються з нульовим рівнем викидів. Тому, що кросовер Honda CR-V e:FCEV приводиться до руху завдяки 174-сильному електромотору. Тобто або взагалі не маємо викидів, або маємо «викиди» у вигляді чистої води, коли працюють водневі елементи. При цьому є можливість швидкого поповнення водню, що вигідно відрізняє Honda CR-V e:FCEV від звичайних електромобілів та що важливо під час далеких подорожей.

Аби лише водневі заправки були по дорозі. Та цінник новинки Honda CR-V e:FCEV не відлякував покупців. Адже поки все виглядає так, що компанія Honda намагається створити не черговий «футуристичний водневий автомобіль майбутнього», а справді «народний водневий автомобіль» у популярному форматі популярного кросовера.