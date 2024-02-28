Мережею шириться все більше претензій користувачів Vision Pro до Apple через появу тріщин на склі гарнітури доповненої реальності вартістю $3500, повідомляє Gizmodo.

Чимало користувачів сабреддіту r/VisionPro скаржаться, що попри надзвичайно обережне поводження із пристроєм тріщини на ньому з’являються, ніби, самі собою.

Тріщини з’являються у більшості випадків майже посередині пристроїв. Багато хто стверджує, що «релігійно» ставиться до догляду за своїми пристроями, полірують та зберігають їх у захисних чохлах.

Інші кажуть, що навіть не користувалися пристроями інтенсивно, але однаково виявили тріщину після нічної зарядки.

Користувачі припускають, що через програмну помилку Vision Pro не переходить в сплячий режим, що призводить до перегріву та розширення рамки. Це може спричинити тріщину в слабкому місці переднього скла. Але це все ще лишається здогадкою без жодних підтверджень.

Незрозуміло, що саме спричиняє тріщини в Vision Pro. Також неясно, чи стосується ця проблема невеликої кількості користувачів, чи має масовий характер.

Apple по-різному ставиться до власників Vision Pro у цих випадках. Деякі користувачі Reddit повідомляють, що компанія провела ремонт безплатно, тоді як іншим сказали оплатити програму AppleCare+, щоб усунути тріщину.

AppleCare+ для Apple Vision Pro коштує $500 на два роки, або ж $24,99 на місяць, хоча ремонт може обійтися користувачам ще дорожче. Плата за обслуговування «інших випадкових пошкоджень» становить $299, згідно з інформацією на сайті Apple.

Раніше ми писали, що покупці Vision Pro масово повертають свої пристрої через головний біль після користування та «бідну» функціональність, що не відповідає вартості пристрою.