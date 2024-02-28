На MWC 2024 компанія Humane знову показала свій ШІ-пристрій Ai Pin, який має з’явитися в продажу навесні, повідомляє The Verge. Новинка «з’являлася на публіці» під час Тижня моди в Парижі, але тоді вся увага була прикута більше до його вигляду, ніж можливостей.

Цього разу працівники Humane продемонстрували, на що здатен пристрій, та, що важливіше, – на що не здатен.

Під час презентації пристрій просто вимкнувся після короткого повідомлення про те, що він перегрівся та потребує охолодження. Працівник компанії сказав, що таке трапляється не дуже часто і що, ймовірно, це сталося через постійне використання Ai Pin в демонстраційних цілях.

Ідея пристрою полягає в тому, щоб користувач менше взаємодіяв з екраном свого смартфона, але все ще залишався на зв’язку. Ai Pin від Humane для цього пропонує голосові повідомлення та дзвінки, оброблення електронної пошти, переклад.

Виробники зазначають, що можливості Ai Pin зростатимуть разом із можливостями штучного інтелекту.

Але для такої взаємодії потрібно дещо більше, ніж сам пристрій: штучний інтелект не інтегрований в Ai Pin, тож для його роботи необхідний стабільний інтернет для підключення до серверів. На додачу, перед виконанням запиту є відчутна затримка в декілька секунд.

Як відомо, підписка на пристрій коштуватиме $24 на місяць. Крім того, вартість безпосередньо Ai Pin сягає $699. Це, а також той факт, що новинка не може повноцінно замінити смартфон, може поставити під сумнів успішність проєкту.

Раніше ми детальніше писали про можливості Ai Pin, коли стали відомі характеристики пристрою.