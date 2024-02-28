NetEase Games заснувала нову студію BulletFarm на чолі з Девідом Вондерхааром, який в минулому був головою команди, яка працювала над серією Call of Duty: Black Ops. Про це пише Game Informer.

Новостворена студія займатиметься розробкою AAA-проєктів з ігроладом від першої особи та увагою на кооперативній складові на ігровому рушії Unreal Engine 5.

Подробиць про майбутній проєкт студії поки небагато. Однак розробники розповіли, що це буде цілком новий оригінальний всесвіт, а гра створить більш особистий та близький досвід і запропонує новий погляд на ігролад від першої особи.

Офіс BulletFarm розташований в Лос-Анджелесі. Зараз студія займається пошуком працівників на різні ролі, щоб поповнити команду засновників.

«Запуск студії дав мені шанс вийти із зони комфорту та спробувати свої сили у створенні чогось абсолютно нового та іншого. Це відхід від ігор, над якими я працював, але той, який демонструє мою пристрасть до насичених персонажів, точної механіки, більш інтимної історії та великої кількості екшну», — пише Вондерхаар.

Саймон Чжу, президент NetEase з глобальних інвестицій і партнерства, розповів, що компанія готова надавати всю підтримку та ресурси, які будуть потрібні студії для створення нових ігор.