Новий сезон Formula One – новий симулятор F1 24 від EA/Codemasters. Це вже 16 офіційний симулятор FIA від Codemasters, перша гра від цієї студії вийшла ще у далекому 2009 році.

У F1 24 обіцяють більш автентичне керування, новий режим кар’єри й, звісно ж, офіційні боліди, лівреї та гонщиків. Більше деталей з’явиться у квіті. Реліз нової частини заплановано на 31 травня 2024 року на Windows ПК (Steam, EGS, EA app), PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Попереднє замовлення відкриють 24 квітня 2024 р., ранних покупців чекають бонуси. Якщо ви вже маєте F1 2021, F1 22 або F1 23 отримаєте знижку у 15% на нову гру.

Нагадаємо шанувальникам королівських перегонів, що новий сезон Formula One вже розпочався і Гран-прі Бахрейну відбудеться вже у ці вихідні. Кваліфікація у п’ятницю о 18-00 за Києвом, перегони у суботу о 17-00 за Києвом, а не як зазвичай у суботу-неділю. До речі, 6 сезон Formula 1: Drive to Survive вже на Netflix.