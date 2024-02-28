Р. Ленс Хілл, сценарист оригінального фільму «Придорожній заклад» / Road House 1989 року, подав до суду на Amazon. Він звинувачує компанію у порушенні авторських прав та використанні ШІ в римейку 2024 року. Про це пише Los Angeles Times.

У 2021 році Хілл хотів повернути собі авторські права, подавши заяву до Бюро захисту авторських прав США. Але Amazon проігнорувала його клопотання та продовжила роботу над римейком.

Ще одним пунктом звинувачення є використання штучного інтелекту для відтворення голосів акторів під час страйку SAG-AFTRA з метою встигнути завершити римейк до закінчення угоди на авторські права.

Анонімна особа, яка була залучена до роботи над фільмом, розповіла, що керівники студії наказали прибрати будь-які елементи, створенні за допомогою ШІ з фінальної версії.

Р. Ленс Хілл вимагає повністю заборонити будь-яке розповсюдження фільму. Amazon всі звинувачення заперечує, компанія готова захищатися в суді.

Прем’єра фільму «Придорожній заклад» / Road House на Prime Video з Джейком Джилленголом має відбутися 21 березня.