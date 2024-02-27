Одним із недоліків YouTube Music є відсутність повноцінної програми та можливості завантажувати музику на ПК, однак вебдодаток може це виправити.

Як пише 9to5Google, у деяких користувачів почала з’являтися функція офлайн завантаження.

На сторінках альбомів та синглів у вебдодатку музичного сервісу почала з’являтися кнопка завантаження. Такою знахідкою поділився один із користувачів Reddit, який опублікував скриншоти з оновленням.

На сторінці завантажених пісень та альбомів йдеться про те, що завантажені треки будуть доступні, якщо пристрій підключати до мережі бодай раз на 30 днів.

Google поки жодних офіційних заяв щодо нової функціональності вебдодатка YouTube Music не робив.