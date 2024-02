Розробник Stardew Valley Ерік Бароне, краще відомий як ConcernedApe, розповів у X, що 19 березня вийде нове велике оновлення 1.6 із нагоди 8 річниці гри.

Він також поділився іншою чудовою новиною – гра з релізу в лютому 2016 року продалася накладом у 30 мільйонів копій.

With a new update on the horizon, a worldwide concert tour underway, an official cookbook coming soon, and now over 30 million copies sold, Stardew Valley is thriving more than ever. As always, I'm eternally grateful to the players (you!🫵) for making all of this possible.

— ConcernedApe (@ConcernedApe) February 26, 2024