Розробник Stardew Valley Ерік Бароне, краще відомий як ConcernedApe, розповів у X, що 19 березня вийде нове велике оновлення 1.6 із нагоди 8 річниці гри.

Він також поділився іншою чудовою новиною – гра з релізу в лютому 2016 року продалася накладом у 30 мільйонів копій.

Повертаючись до оновлення, хоч у пості розробник не поділився подробицями, в новому патчі очікується один великий та два менших фестивалі, нові предмети та рецепти для крафту, понад 100 нових реплік діалогів, зимові костюми, підтримка мультиплеєра до 8 людей та інше.

Спершу оновлення 1.6 для Stardew Valley стане доступним на ПК, а згодом й на консолях та мобільних пристроях.

Stardew Valley отримає оновлення 1.6 із кращим мультиплеєром та новим контентом у березні