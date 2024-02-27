Розробник Stardew Valley Ерік Бароне, краще відомий як ConcernedApe, розповів у X, що 19 березня вийде нове велике оновлення 1.6 із нагоди 8 річниці гри.

Він також поділився іншою чудовою новиною – гра з релізу в лютому 2016 року продалася накладом у 30 мільйонів копій.

With a new update on the horizon, a worldwide concert tour underway, an official cookbook coming soon, and now over 30 million copies sold, Stardew Valley is thriving more than ever. As always, I'm eternally grateful to the players (you!🫵) for making all of this possible. — ConcernedApe (@ConcernedApe) February 26, 2024

Повертаючись до оновлення, хоч у пості розробник не поділився подробицями, в новому патчі очікується один великий та два менших фестивалі, нові предмети та рецепти для крафту, понад 100 нових реплік діалогів, зимові костюми, підтримка мультиплеєра до 8 людей та інше.

Спершу оновлення 1.6 для Stardew Valley стане доступним на ПК, а згодом й на консолях та мобільних пристроях.